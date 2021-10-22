ارسال فرق ميدانية الى مناطق نفوق الاسماك شمالي بابل

2021/10/22 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت وزارة البيئة ، اليوم الجمعة ، ارسال فرق فنية ميدانية الى مناطق نفوق الاسماك شمالي محافظة بابل للفحص والتحري والتواصل مع الجهات القطاعية لوضع الحلول العاجلة للازمة./انتهى5

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