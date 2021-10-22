أرسنال يرفض بيع سميث رو إلى أستون فيلا

2021/10/22 | 14:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أن ناديه لم يكن يرغب في بيع لاعب وسطه الإنجليزي الشاب إميل سميث رو إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.وجاءت تصريحات أرتيتا ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن سعي أستون فيلا للتعاقد مع سميث رو البالغ 20 عاما بعد نهاية الموسم الماضي ورفض النادي اللندني عرضين من فيلا.وفي يوليو الماضي وضع اللاعب الشاب حدا لكل التكهنات والتوقعات التي أحاطت بمستقبله عندما ارتبط بعقد طويل الأمد مع أرسنال.وتخرج سميث رو من أكاديمية أرسنال بعد انضمامه للنادي في التاسعة من العمر وأصبح ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب أرتيتا في الموسم الماضي […]

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