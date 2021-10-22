من لندن إلى نيويورك في 90 دقيقة فقط..

2021/10/22 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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قبل نحو عقدين من الزمان، تقاعدت الطائرة الفرنسية الفائقة السرعة "الكونكورد"، ومنذ ذلك الوقت تزايد الاهتمام بإنتاج طائرات بديلة تتميز بالسرعة تفوق سرعة الصوت، ويبدو أن الأمر يوشك أن يصبح حقيقة.

وقال الخبراء ان الطائرة تفوق سرعة الصوت بكثير، بخمسة أضعاف تقريبا، مما يجعل مدة الرحلة بين لندن ونيويورك نحو 90 دقيقة فقط، بينما تستغرق الطائرات التجارية التقليدية نحو 7 ساعات.

وتعكف على إنتاج الطائرة الفائقة السرعة شركة "هيرميوس" الناشئة ومقرها مدينة أتلانتا الأميركية.



ويقول مسؤولون في الشركة إنها بدأت تختبر نوعا جديدا من المحركات، يعتقد أنها ستزيد سرعة الطائرة إلى 5 ماخ (أي ما يزيد على 4828 كيلومترا في الساعة).

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