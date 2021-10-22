قتل قيادي بداعش.. الغنام يعلن تفاصيل جديدة لصد التعرض الإرهابي بالرطبة

2021/10/22 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة لصد التعرض الإرهابي بالرطبة.

وقال الغنام في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "صورة الارهابي المقبور اسامة المولي المساعد الامني للارهابي شاكر محمود والذي حاول ومع مجموعة من ارهابي داعش التعرض على احدى نقاط قيادتنا البطلة في الرطبة منطقة الدراعمة وقد ارداه قتيلا ابطالنا منتسبي فوج ٤ لواء ١٨".

وختتم الغنام قوله "عاشت سواعد ابطالنا منتسبي الفرقة ٥ وبكافة وحداتها وتشكيلاتها".

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