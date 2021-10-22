شاهد.. بكاء مذيعة أمريكية من أصول مصرية على الهواء مع مغنية بسبب السرطان

2021/10/22 | 14:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظات عاطفية لم تستطع المذيعة الأمريكية من أصل مصري هدى قطب تمالك دموعها عندما بدأت في التحدث عن تجربتها مع السرطان خلال استضافتها المغنية أوليفيا نيوتن جون والتي كانت أيضًا تحكي تجربتها مع سرطان الثدي في برنامج "Today" الذي يذاع على محطة "NBC".

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