سجن إعلامي بتهمة

2021/10/22 | 14:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات في الإمارات، بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين "بضمان"، بعد إجراء التحقيق معهم، بسبب "الإخلال بالآداب العامة" أثناء تغطية مباراة المنتخبين الإماراتي والعراقي الأسبوع الماضي.

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