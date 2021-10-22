التجارة تستكمل طبع البطاقة التموينية الإلكترونية لهذه الفئة

2021/10/22 | 14:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن استكمال طبع البطاقة التموينية الالكترونية للمشمولين بشبكة الحماية.وقالت مدير عام الدائرة في بيان، إن “وزارة التجارة عملت على هذا المشروع مع برنامج الاغذية العالمي التابع […]

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