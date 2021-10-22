شاهد بالفيديو:اقبال المرضى المصابين بالسرطان للعلاج مجانا على نفقة العتبة الحسينية خلال المولد النبوي الشريف

2021/10/22 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مستشفى الوارث لعلاج الامراض

السرطانية في كربلاء المقدسة اقبالا

واسعا للمرضى من كل المحافظات العراقية

لتلقى العلاج على نفقة العتبة الحسينية

المقدسة لمناسبة ذكرى مولد الرسول محمد

صلى الله عليه واله

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