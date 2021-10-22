العراق يشكل لجنة من أربع وزارات لدراسة الخط المطري

2021/10/22 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، نسبة تساقط الأمطار العام الحالي، فيما أشارت الى تشكيل لجنة من أربع وزارات لدراسة الخط المطري.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح صحافي، إن […]

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