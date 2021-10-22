خلية الإعلام الأمني تعزي بوفاة الشاعر سمير صبيح

2021/10/22 | 14:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدمت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، بواجبة العزاء بوفاة الشاعر سمير صبيح الذي توفي بحادث سير في محافظة واسط.وذكرت الخلية في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له الشاعر الكبير الأستاذ ( سمير صبيح) أحد أعمدة الشعر في العراق، والذي عرف بحبه لوطنه، وكان من […]

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