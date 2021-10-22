الإمارات: حكم بالحبس وعقوبات تطال إعلاميين على خلفية المباراة مع المنتخب العراقي

2021/10/22 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات في الإمارات، الجمعة، أمراً بحبس إعلامي بسبب "الإخلال بالآداب العامة" خلال تغطية مباراة المنتخبين الإماراتي والعراقي الأسبوع الماضي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب وكالة الانباء الإماراتية، تابعها "ناس"، (22 تشرين الأول 2021)، فقد "أمرت النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين بضمان بعد إجراء التحقيق معهم، واتهامهم بأنهم أثناء عملهم في تغطية مباراة المنتخبين الوطنيين الإماراتي والعراقي الأسبوع الماضي على قناة أبوظبي الرياضية في الفترة التجريبية قبل البث المباشر على الهواء أتوا فعلا وقولا من شأنه الإخلال بالآداب العامة".

وأضافت أنهم "نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وبثوا دعايات مثيرة ما من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأثاروا خطاب الكراهية"، مبينة أنها "جرائم تتراوح عقوبتها مابين السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات والغرامة التي لاتقل عن خمسمائة ألف درهم، وبين الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف درهم".

وقالت النيابة العامة بحسب الوكالة الامارتية إنها "تلقت شكوى من شركة أبوظبي للإعلام ضد المذكورين وآخر مجهول، عقب تداول مقاطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سالفي الذكر بالصوت والصورة يتبادلون أحاديث فيما بينهم في فترة تجربة الأجهزة التقنية قبل الظهور الإعلامي الحي على قنوات أبوظبي الرياضية وفي فقرة الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب الإماراتي ومنتخب جمهورية العراق لكرة القدم وتلفظهم بالألفاظ والعبارات المشار إليها مما يضر بالمصلحة العامة للدولة"، مضيفة أنه "تم اختراق البث المرسل من عربة البث الخاصة بالاستديو التحليلي إلى وحدة استقبال البث بمبنى التلفزيون، والاستيلاء على المقاطع المنشورة وإذاعتها على حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت".

وأضافت أنها "باشرت بالتحقيق مع المتهمين واتخذت قراراتها سالفة الذكر، كما أنها أمرت بإستدعاء المسؤولين عن قنوات وبرامج أبوظبي الرياضية لاستكمال التحقيقات، وكلفت الجهات الفنية المسؤولة بتحديد كيفية حدوث الاختراق، ومن قام به، وبضبطه والأدوات التي استخدمها، ومازالت التحقيقات في الواقعة جارية".

ومن جانبها أنهت شركة أبوظبي للإعلام "خدمات الإعلاميين الثلاثة جزاء تأديبيًا لهم لمخالفتهم ميثاق الشرف الاعلامي وأخلاقيات مهنة الإعلام والواجبات الوظيفية للمهنة".

ويتابع النائب العام للدولةمجريات التحقيقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات: حكم بالحبس وعقوبات تطال إعلاميين على خلفية المباراة مع المنتخب العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات: حكم بالحبس وعقوبات تطال إعلاميين على خلفية المباراة مع المنتخب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).