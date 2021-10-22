الأنبار تحدد نسبة إنجاز المعلب الأولمبي

2021/10/22 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبارـ واع- آمنة السلامي

يعد ملعب الأنبار الأولمبي من المشاريع الكبيرة التي يتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ويقع الملعب على مساحة تقدر بنحو 83 دونماً ومن المقرر أن تتضمن هذه المساحة ملعب رئيسي وملاعب تدريبية أخرى، فضلاً عن فندق أربعة نجوم وشوارع داخلية، غير أن بعض المشاكل اعترضت تنفيذ هذا المشروع ،ما سيعطل إنجازه في الموعد المحدد حسب ما أكده المسؤولون على المشروع.

وقال المشرف الفني على الملعب سلمان عيدان عبيد: إن "ملعب الأنبار يقع في منطقة 5 كيلو، وسيكون بسعة 30 ألف متفرج، ومساحته الكلية تقدر بنحو 83 دونماً، وبواقع ملعب رئيسي وملعبين تدريبيين وفندق 4 نجوم، بالإضافة الى مواقف السيارات والشوارع الداخلية"، مشيراً الى "وجود مقترح لإقامة قاعة في المستقبل".

وأوضح أن "العمل جار ونسبة الإنجاز كمرحلة أولية وصلت الى 85 بالمئة، إلا أنه ونتيجة للأعمال العسكرية تعرض الملعب الى ضرر كبير، ما استدعى الى إعادة البدء من الأسس، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها الى 27 بالمئة"، لافتاً الى أن "الملاعب التدريبية والملحقات الأخرى توقف العمل فيها بتوجيه من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ويكون العمل فقط في الملعب الرئيسي".

وأضاف أن "الملعب وفرَّ فرصة عمل لـ 450 عاملاً من المحافظة"، مؤكداً أن "المدة المخططة لإنجاز المشروع بلغت ثلاث سنوات ،إلّا أن الظروف الاقتصادية والصحية التي مرت بالبلاد عطلت العمل به وبالتالي فإن إنجازه سيستغرق وقتاً أكثر من المدة المحددة".

من جانبه ذكر مدير الموقع محمد عبد الرزاق أن "كلفة المشروع تقدر بنحو 109 مليارات دينار، وأن الأعمال التي تم إنجازها تقدر بـ 22 مليار دينار استلمت منها سبعة مليارات دينار و800 مليون ،والمتبقي 12 مليار دينار"، مبيناً أن "الأعمال المنجزة مرفوعة الى الوزارة، وبانتظار المناقلة من الوزارات الأخرى لغرض صرفها، خاصة وأن الوزارة ليس لديها تخصيص لهذا المشروع خلال موازنة 2021".

وشدد على "تنفيذ المشروع بالموعد المقرر فور توفر السيولة المالية".

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