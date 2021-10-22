2021/10/22 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل انتشار إصابات فيروس في إنجلترا ارتفع إلى حوالي 1 من كل 55 شخصا هذا الأسبوع.كورونا..ارتفاع معدل الانتشار في إنجلترا لأعلى مستوى منذ يناير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع معدل انتشار كورونا في إنجلترا لأعلى مستوى منذ يناير المركز الخبري الوطني.

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