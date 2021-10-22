السيد القبانجي يدعو مفوضية الانتخابات لإعلان نتائج سليمة وحيادية

2021/10/22 | 15:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، المفوضية العليا للانتخابات لإعلان نتائج سليمة وحيادية.وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، اننا “أكدنا على الا نصل بعد الانتخابات الى طريق مسدود،، وان التجربة الانتخابية ناجحة رغم ما شابها من اخطاء”.وأضاف سماحته انه […]

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