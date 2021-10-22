السعودية.. فيديو يوثق ضبط كمية مخدرات كبيرة مخبأة بـ

2021/10/22 | 15:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية في منفذ الحديثة عند الحدود مع الأردن، الجمعة، عن "إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تعادل أكثر من 5.2 مليون حبة ضبطت مطحونة".

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