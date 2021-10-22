المبعوث الأميركي لإيران يجري في باريس الجمعة مباحثات رباعية

2021/10/22 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري المبعوث الأميركي المكلّف بالملفّ

النووي الإيراني روب مالي في باريس

محادثات رباعية مع دبلوماسيين

بريطانيين وفرنسيين وألمان تتناول سبل

استئناف المفاوضات مع طهران حول

برنامجها النووي.

وقال متحدّث ب

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