كورونا.. ارتفاع معدل الانتشار في إنجلترا لأعلى مستوى منذ كانون الثاني

2021/10/22 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل انتشار إصابات فيروس في إنجلترا ارتفع إلى حوالي 1 من كل 55 شخصا هذا الأسبوع.

وقال المكتب، اليوم الجمعة، إن معدل انتشار إصابات فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع إلى حوالي 1 من كل 55 شخصا هذا الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى له منذ يناير.

وأوضح أن معدل انتشار العدوى بلغ 1 من كل 60 شخصا في الأسبوع السابق.

يذكر أن بريطانيا، شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

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