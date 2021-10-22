مهربون يواصلون جلب مهاجرين لأوروبا عبر تركيا وقبرص

2021/10/22 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جلب المهربون العشرات من المهاجرين من تركيا إلى قبرص وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي.

وأفادت عدة مواقع إخبارية قبرصية اليوم الجمعة بأن الشرطة القبرصية اكتشفت خلال ليلة أمس قاربا على متنه 41 شخصاً كانوا قد تحركوا من تركيا ووصلوا إلى الساحل القبرصي بالقرب من كاتو بيرجوس.

وقالت المواقع نقلاً عن مديرية الشرطة في نيقوسيا إن كل راكبي القارب سوريون، ومن بينهم ثلاثة أطفال.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية (أر أي كيه) أنهم في حالة جيدة ونقلوا إلى مخيم تسجيل.

وتردد أن المهربين أحضروا اللاجئين إلى قبرص من ساحل تركي مطل على البحر الأبيض المتوسط على بعد نحو 70 كيلومتراً.

ولا يمكن لجمهورية قبرص اتخاذ إجراء إلا بعد وصول القوارب إلى الساحل.



وتحتل القوات التركية شمال قبرص ولا يوجد ضوابط في المضيق بين تركيا وقبرص الشمالية.

وتؤكد الحكومة في نيقوسيا مراراً وتكراراً على أن مخيمات اللجوء في الجمهورية الجزيرة الصغيرة مكتظة، وتطالب بمساعدة من الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، تلقت قبرص أغلب طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي في 2020 بالنسبة لحجم سكانها.

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