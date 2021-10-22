زلزال بقوة 4 درجات يضرب سواحل

2021/10/22 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ظهر اليوم الجمعة، السواحل التركية قبالة قضاء "ديديم" التابع لولاية "أيدن" غربي البلاد.وبحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عبر موقعها الإلكتروني، فإن الزلزال وقع بعمق 7.04 كيلومترات تحت سطح البحر وأن مركز الزلزال يبعد 265.93 كيلومترا عن "ديديم" المطل على بحر إيجة.ولم يذكر البيان اية تفصيلات عما اذا كانت هناك خسائر بالارواح او الممتلكات ./انتهى

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