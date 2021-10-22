الوصف الوظيفي.. أمانة مجلس الوزراء لوزارة المالية: الموظف لا يتحمل الخطأ الإداري (وثائق)

2021/10/22 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادخاطبت وزارة المالية الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بشأن الغاء الوصف الوظيفي المجحف حول ترفيع الموظفين في وزارات وموسسات الدولة.وبحسب وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، خاطبت وزارة المالية الامانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن الغاء الوصف الوظيفي المجحف حول ترفيع الموظفين في وزارات وموسسات الدولة الذين تضرروا من مسالة ترفيعهم على الرغم من مرور سنوات عدة على استحقاق ترفيعهم الا انهم لم يتم ترفيعهم بحجة الوصف الوظيف".ادناه تفاصيل الوثائق:

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