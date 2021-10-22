2021/10/22 | 15:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الأشياء التي يتوقعها قادة العالم أثناء السفر؟ التقت شبكة CNN بمؤسسة Sienna Charles، وهي وكالة سفر فاخرة موثوق بها في التخطيط لرحلاتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة سفر تكشف عن الأشياء التي يتوقعها قادة العالم خلال رحلاتهم السياحية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة سفر تكشف عن الأشياء التي يتوقعها قادة العالم خلال رحلاتهم السياحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).