2021/10/22 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية طرد 4 موظفين لديها لتورطهم باعتداءات جنسية.منظمة الصحة العالمية تطرد 4 موظفين بسبب اعتداءات جنسية الكونغو تطالب بتحقيق شفاف في اتهامات بانتهاكات جنسية وجهت إلى موظفي […]

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