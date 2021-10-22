عملاقة العقارات الصينية تتجنب التخلف عن السداد

2021/10/22 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سددت شركة العقارات الصينية العملاقة والمديونة بشكل هائل "إيفرغراند"، الجمعة، قرضا قبل ساعات من انتهاء فترة سماح التسديد، بحسب وسيلة إعلام صينية رسمية.

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