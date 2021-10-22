على خطى كورونا.. أصابات

2021/10/22 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سوريا تسجيل 10 إصابات بداء الفطر

الأسود خلال 48 ساعة فقط، وهو ما يعد

ارتفاعا كبيرا في عدد الاصابات بالداء

الفطري الخطير، بعد حالات متفرقة

شهدتها البلاد خلال السنة.

وأكد مدير مستشفى المواساة الج

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