إلقاء القبض على مطلوبين وضبط أسلحة غير مرخصة شرقي العاصمة

2021/10/22 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الشرطة الاتحادية القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة غير مرخصة شرقي العاصمة بغداد ضمن عملياتها الخاصة بفرض سلطة القانون وتعزيز الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن قطعات الشرطة الاتحادية ألقت القبض على ثلاثة متهمين في بغداد بحوزتهم أسلحة كلاشنكوف داخل عجلة يستقلونها شرقي بغداد مبينة أن أحد المتهمين مطلوب قضائيا بجريمة قتل.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على شخصين يقومان بالتجاوز على أراض تابعة للدولة حيث تمت إحالة جميع المطلوبين الى الجهات المختصة.

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