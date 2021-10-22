الصحة تؤكد التواصل مع الجهات العالمية بشأن تدابير الوقاية من السلالة الروسية

2021/10/22 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة التواصل مع الجهات العالمية بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية من سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في روسيا.

وشدد مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لكورونا مشيرا الى أن اللقاحات ساهمت بشكل كبير في تقليل الإصابات بكورونا بجميع تحوراتها لا سيما وأن التقارير العلمية الحالية لا تنبأ بنهاية قريبة للفيروس.

وبشأن منح جرعات اللقاح التعزيزية استبعد عبد الأمير إعطاء الجرعة الثالثة في الوقت الحالي خاصة وأن نسبة متلقي اللقاح حتى الآن لا تتجاوز اثنين وعشرين بالمئة من الفئة المستهدفة وأن هذه النسبة يجب رفعها الى ستين بالمئة ليتم بعدها منح الجرعة الثالثة للفئات ذات الخطورة العالية.

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