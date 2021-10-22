ما حقيقة عرض تمثال “أبولو” الأثري في فرنسا

2021/10/22 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لتمثال “أبولو” الأثري الذي عثر عليه قرب شاطئ قطاع غزة عام 2014، معروضا في فرنسا، بعد غموض يلف مصيره إثر مصادرته من قبل […]

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