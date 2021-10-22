2021/10/22 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أودى حادث سير، اليوم الجمعة، بحياة شخص وإصابة 3 آخرين على طريق الديوانية.
وقال مصدر أمني إن “حادثاً مرورياً وقع ظهر اليوم، على طريق الديوانية الدغارة أودى بحياة شخص واصابة ثلاثة اخرين”.
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وقال مصدر أمني إن “حادثاً مرورياً وقع ظهر اليوم، على طريق الديوانية الدغارة أودى بحياة شخص واصابة ثلاثة اخرين”.
[…]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية..حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 3 آخرين المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية..حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 3 آخرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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