2021/10/22 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أودى حادث سير، اليوم الجمعة، بحياة شخص وإصابة 3 آخرين على طريق الديوانية.وقال مصدر أمني إن “حادثاً مرورياً وقع ظهر اليوم، على طريق الديوانية الدغارة أودى بحياة شخص واصابة ثلاثة اخرين”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية..حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 3 آخرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية..حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 3 آخرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية..حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 3 آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).