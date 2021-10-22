الديوانية..حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 3 آخرين



الديوانية..حادث سير يودي بحياة شخص وإصابة 3 آخرين
2021/10/22 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أودى حادث سير، اليوم الجمعة، بحياة شخص وإصابة 3 آخرين على طريق الديوانية.

وقال مصدر أمني إن “حادثاً مرورياً وقع ظهر اليوم، على طريق الديوانية الدغارة أودى بحياة شخص واصابة ثلاثة اخرين”.

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