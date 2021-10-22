فالح الفياض يصدر توجيهاً بإقامة حفل تأبيني للشاعر سمير صبيح في بغداد

2021/10/22 | 15:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوعز رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، بإقامة حفل تأبيني للشاعر سمير صبيح.

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وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الأول 2021)، أن "رئيس الهيئة فالح الفياض يوعز بإقامة حفل تأبيني كبير للفقيد الشاعر الشعبي الرائد سمير صبيح وفاءً لوقفته مع الحشد الشعبي في الحرب على عصابات داعش الإجرامية".

وأشار إلى أن "الحفل سيكون في اليوم السابع من وفاته في العاصمة بغداد".

ونعت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، وفاة الشاعر الشعبي سمير صبيح.

وقالت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الأول 2021)، إنه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له الشاعر الكبير الأستاذ ( سمير صبيح) أحد أعمدة الشعر في العراق، والذي عرف بحبه لوطنه، وكان من أبرز الشعراء الذين ناصروا قواتنا الأمنية في الحرب على عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت "إننا في الوقت الذي نعزي فيه برحيل هذه القامة الشعرية أثر حادث مؤسف، ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وشيع عدد من ذوي واصدقاء الشاعر الشعبي سمير صبيح، الجمعة، جثمانه في مدينة بسماية، حيث سكن الشاعر.

وبحسب فيديو حصل عليه "ناس" (22 تشرين الاول 2021)، فان المشيعين طافوا بجثمان الشاعر الراحل في شوارع مدينة بسماية السكنية، حيث المجمع الذي يسكن فيه.

ونعى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، الشاعر الشعبي العراقي سمير صبيح، الذي توفي جراء حادث سير بمحافظة واسط.

وذكر الحكيم في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (22 تشرين الأول 2021)، "تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة الشاعر الشعبي الكبير سمير صبيح إثر حادث سير مؤسف، حيث كان الفقيد قامة شعرية عراقية كبيرة ترك نتاجا أدبيا زاخرا بحب الوطن وصور المعاناة والطموح العراقي".

وختم "تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان".

وتوفي الشاعر الشعبي العراقي سمير صبيح، فجر الجمعة، إثر حادث سير في محافظة واسط.

ونعت أوساط أدبية وأكاديمية وصحفية في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاعر الراحل.

وكتب مُعزّون أن الشاعر سمير صبيح توفي في إثر حادث سير في واسط جنوب بغداد.

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