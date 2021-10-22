2021/10/22 | 15:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حفرة الثلج" في أربيل.. مخزن طبيعي للجليد على مدار السنين ووجهة سياحية (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/22 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حفرة الثلج" في أربيل.. مخزن طبيعي للجليد على مدار السنين ووجهة سياحية (صور)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حفرة الثلج" في أربيل.. مخزن طبيعي للجليد على مدار السنين ووجهة سياحية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).