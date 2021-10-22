2021/10/22 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يستضيف برشلونة مساء يوم الأحد المقبل منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب “كامب نو”، في قمة مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.ويدخل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو وهو في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يحتل برشلونة حالياً المركز السابع برصيد 15 نقطة.ويأمل فريق برشلونة في تحقيق الفوز على غريمه […]

ظهرت المقالة قبل كلاسيكو الأحد المقبل..



تاريخ لقاءات برشلونة ضد ريال مدريد في الليغا أولاً على الايام نيوز.

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