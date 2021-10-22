أردوغان يعلن ان استثمارات بلاده في افريقيا بلغت ستة مليارات دولار

2021/10/22 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استثمارات بلاده المباشرة في قارة إفريقيا بلغت 6 مليارات دولار.وقال اردوغان في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" حول جولته الإفريقية التي شملت أنغولا وتوغو ونيجيريا خلال الأسبوع الجاري : "هدفنا تحقيق الربح مع إفريقيا والتنمية والنمو والسير معا وقد قدمت تركيا مساعدات تنموية إلى القارة بقيمة 8.7 مليارات دولار، كما أسست مجلس أعمال مشترك مع 45 دولة إفريقية ./انتهى

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