كان يهم بالخروج مع دخول 3 لصوص مسلحين.. شاهد كيف انتزع زبونٌ سلاح اللص من يده

2021/10/22 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرجح أن يكون أمين صندوق محطة وقود في ولاية أريزونا ممتنًا لمساعدة أحد المحاربين المتمرسين الذي أحبط عملية سطو مسلح يوم الأربعاء الماضي.قال مكتب العمدة في مقاطعة يوما، إنهم اعتقلوا حدثا للاشتباه في قيامه بالسرقة المسلحة والاعتداء الجسيم، بينما قال المحارب المخضرم إنه كان قادرًا على تولي زمام الأمور لأن "سلاح مشاة البحرية علمني عدم العبث".

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