بين شروط مصر ونفوذ إيران.. هل تعود العلاقة بين القاهرة وطهران؟

2021/10/22 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في غضون أسبوع كانت مصر وإيران مسار تصريحات مسؤولين كبار ودبلوماسيين بشأن تحسين العلاقة الحالية بينهما بغرض تطويرها، وذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة والمسؤول بها مير مسعود حسينيان.

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