الامارات.. حبس اعلامي لاثارته خطاب الكراهية خلال مباراة العراق والامارات

2021/10/22 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النيابة العامة في الإمارات

العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أنها

أمرت بحبس إعلامي يعمل في قناة أبوظبي

الرياضية متهم بإثارة خطاب الكراهية

والإخلال بالآداب العامة، أثناء تغطية

مباراة المنتخبين العراق

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