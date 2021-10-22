القبض على مقيم قتل شقيقه وقطع أطراف الجثة في لبنان

2021/10/22 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن

الداخلي في لبنان، القبض على مقيم سوري

الجنسية، أقدم على قتل شقيقه وقطع أطراف

الجثة ورماها في غرفة مهجورة، وذلك إثر

خلاف دار بينهما.

وذكرت المديرية في بيان، إنه "توافر

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