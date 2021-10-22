2021/10/22 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس آسيا 2023 .ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس آسيا، صورة من الشعار، عبر حساباته بمواقع التواصل، مُذيلاً إياها بتعليق: “لقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



الكشف عن الشعار الرسمي لكأس آسيا 2023 المركز الخبري الوطني.

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