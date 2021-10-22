2021/10/22 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1846 اصابة بـ وباء كورونا و 2669 حالة شفاء اضافة الى وفاة 26 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 3 ساعات

التجارة تعلن استكمال طبع البطاقة التموينية الإلكترونية للمشمولين بشبكة الحماية

منذ 5 ساعات

اخر تطورات التعداد الالكتروني في العراق

منذ 6 ساعات

العشرات يشيعون الشاعر سمير صبيح

منذ 18 ساعة

توجيه جديد من التربية الى الهيئات التعليمية والتدريسية

منذ 21 ساعة

النقل تعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى السعودية

منذ 23 ساعة

المنافذ الحدودية تضبط حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في ثلاث منافذ

منذ يوم واحد

تحديد موعد توزيع وجبة جديدة من السلة الغذائية

منذ يوم واحد

مصرف الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين

منذ يومين

توضيح من المرور العامة بشأن ازدحامات بغداد

منذ يومين

التعليم تكشف عدد الزمالات والمنح المجانية للطلبة العراقيين في جامعات العالم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 1846اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 1846اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).