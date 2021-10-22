التجارة: استكمال طبع البطاقة التموينية الالكترونية لهذه الفئة

2021/10/22 | 16:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، الجمعة، استكمال طبع البطاقة التموينية الالكترونية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لاستلام مفردات السلة الغذائية والطحين.

وقال اعلام الوزارة في بيان اليوم، (22 تشرين الاول 2021)، انه "برعاية واشراف وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري اعلنت وزارة التجارة الجمعة عن استكمال اجراءاتها للمباشرة بطبع البطاقة التموينية الالكترونية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لاستلام مفردات السلة الغذائية والطحين".

ونقل البيان عن مدير عام الدائرة قولها ان "وزارة التجارة عملت على هذا المشروع مع برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة وباشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة حيث تم اختيار عدد من المراكز التموينية بعدد من المحافظات لغرض تطبيقه على فئة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لاستلام المفردات التموينية" .

واشارت مدير عام الدائرة، إلى ان "العمل بهذه البطاقة والمزودة برقم سري كود يكون من خلال تثبيت تطبيق قارئ على الهواتف المحمولة للوكلاء حيث يقوم الوكيل وعبر هذا التطبيق يتم قراءة البطاقة والتحقق عن طريق ادخال الرقم السري حيث تظهر كميات المفردات وعدد الافراد لغرض تجهيزها العائلة وبنفس الوقت سيصل اشعار الى الحاسبة المركزية والمراكز التموينية بعد استلام المواطن للمفردات".

ولفتت إلى انه "تم اختيار مركز تموين الصدر ببغداد ومراكز تموين من المحافظات ذي قار والانبار والديوانية وميسان والنجف الاشرف وكركوك وديالى ونينوى"، منوهة إلى ان "المرحلة الاولى طبقت على فئة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ومن بعده سيطبق على الفئات الاخرى المشمولة بنظام التموين" .

وأكدت ان "المشروع جاء لتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المواطنين في استلام المفردات الغذائية والذي ياتي تماشيا مع متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد طفرة نوعية في عالم التكنولوجيا فضلا عن كونه يقضي على حالات التلاعب والفساد في هذا الجانب" .

وبينت ان "دائرتها سبق وان اطلقت برنامج تمويني على الهواتف الذكية في محافظة النجف بعد اصدار البطاقات التموينية الالكترونية لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة وبالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي لترويج معاملات البطاقة التموينية من النقل والشطر والاضافة كذلك دفع اجور الجباية من خلاله".

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