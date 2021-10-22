مقتل أحد الإرهابيين بقصف وكر لداعش في كركوك

2021/10/22 | 16:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تدمير وكر وقتل إرهابي في سلسلة جبال قره جوغ.وقال اللواء رسول في بيان: إنه “بناء على معلومات استخبارية من شعبة استخبارات الفرقة 14، نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية واجباً أمنياً تم خلاله تدمير مضافة وقتل أحد الإرهابيين في سلسلة جبال قره جوغ […]

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