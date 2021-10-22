2021/10/22 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تدمير وكر وقتل إرهابي في سلسلة جبال قره جوغ.وقال اللواء رسول في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل أحد الإرهابيين بقصف لوكر لهم في سلسلة جبال “قرة جوغ” بكركوك المركز الخبري الوطني.

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