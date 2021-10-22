تسجيل اكثر من 1800 اصابة جديدة بكورونا في العراق اليوم

2021/10/22 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة ، 1846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق اليوم الجمعة ، والفين و669 حالة شفاء جديدة في عموم المحافظات ، فيما بلغ عدد حالات الوفاة بكورونا 26 حالة وفيات في عموم محافظات البلاد./انتهى5

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