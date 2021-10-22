استكمال طبع البطاقة التموينية الإلكترونية للمشمولين بشبكة الحماية

2021/10/22 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التجارة ، اليوم الجمعة ، عن استكمال كافة الاجراءات الرسمية لطبع البطاقة التموينية الإلكترونية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في العراق ./انتهى5

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