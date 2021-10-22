يحيى رسول يعلن تدمير وكرا وقتل إرهابي في سلسلة جبال قره جوغ

2021/10/22 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تدمير وكر وقتل إرهابي في سلسلة جبال قره جوغ.

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناء على معلومات استخبارية من شعبة استخبارات الفرقة 14، نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية واجباً أمنياً تم خلاله تدمير مضافة وقتل أحد الإرهابيين في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع قيادة عمليات ‫كركوك‬".

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