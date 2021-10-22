2021/10/22 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها للحد من توسع الفيروس السمكي، فيما أشارت إلى أنه لا يصيب الإنسان ولن يؤثر على المخزون السمكي في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة: فيروس “KHV” لايؤثر على المخزون السمكي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: فيروس “KHV” لايؤثر على المخزون السمكي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: فيروس “KHV” لايؤثر على المخزون السمكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).