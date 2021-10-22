2021/10/22 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ظهرت بيانات لمجموعة صغيرة من المشاركات بدأن حملهن خلال فترة دراسة أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا آمن على الحمل أو الخصوبة.وأوضح تحليل النتائج الذي نشر في دورية “لانسيت” الطبية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف تأثير “أسترازينيكا” على الحوامل والخصوبة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف تأثير “أسترازينيكا” على الحوامل والخصوبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكشف تأثير “أسترازينيكا” على الحوامل والخصوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).