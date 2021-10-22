بعد ليلة في المستشفى..

2021/10/22 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار دخول الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما) إلى المستشفى تساؤلات حول حالتها الصحية، خاصة أن برنامج عملها الرسمي كان مثقلا في الفترة الأخيرة، وفقا لفرانس برس.

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