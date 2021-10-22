تنويه من وزارة الزراعة بشأن مستحقات الفلاحين

2021/10/22 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، ان

مهام منح مستحقات الفلاحين سيما الحنطة

تقع ضمن مسؤولية وزارتي المالية

والتجارة.

وقالت الوازرة في بيان، ان "ملف الأسمدة

يقع ضمن مسؤولية وزارة الصناعة وتوريد

هذه الم

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