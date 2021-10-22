وزارة الزراعة توجه نداء إلى المنافذ والسيطرات بشأن محصول البطاطا

2021/10/22 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الزراعة، الجمعة، كافة

الاجهزة الامنية في المنافذ الحدودية

والسيطرات الى منع دخول محصول البطاطا و

الذي يدخل تهريباً.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد

النايف، في بيان، إن "الكميات المنتجة

محلي

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