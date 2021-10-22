بتوجيه من ممثل السيستاني:عمليات قسطرة لمئات المرضى العراقيين بالمجان في مستشفى زين العابدين تيمنا بالمولد النبوي

2021/10/22 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن المبادرة الإنسانية التي اطلقتها

العتبة الحسينية المقدسة بتوجيه من قبل

ممثل المرجعية الدينية العليا،

والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي

الكربلائي باشر مستشفى الإمام زين

العابدين (عليه السلام)، بإ

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